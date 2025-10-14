Глава РФС Дюков — о лимите на легионеров: это компетенция Министерства спорта

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о намерении Министерства спорта России изменить лимит на легионеров в РПЛ в сторону ужесточения.

«Что касается нового лимита на легионеров, мы ведём обсуждение этого вопроса с Министерством спорта. У меня была встреча, где мы договорились, что продолжим обсуждение вопроса. Мы даём свою оценку, у него есть своя позиция. Вы должны понимать, что это компетенция министерства спорта. Мою позицию вы знаете. Тот лимит, который был принят, был принят с предложением РФС и РПЛ. С того времени ничего не изменилось. Надо говорить о результатах, что мы имеем. Мы имеем рост интереса к футболу, посещаемость. Игровое время у россиян увеличилось, что важно. Они завоевывают место в основном составе, в борьбе. У Дегтярёва есть свои аргументы. Каждая сторона высказывают свою позицию, сверяем показатели. Те или иные изменения вносятся в лимит для того, чтобы что-то улучшить. Всегда есть над чем работать. У Министерства нет желание что-то испортить», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.