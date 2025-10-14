Президент РФС Дюков отреагировал на возможный запрет легионеров в Кубке России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном запрете легионеров в Фонбет Кубке России.

«Всё возможно. Запрет на легионеров в Кубке России — тоже возможный вариант. Но он не обсуждается, со мной никто не говорил. Это может реализовать, но очень сложно и не совсем понятно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.