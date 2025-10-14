Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков: потолок зарплат в РПЛ приведёт к оттоку футболистов в другие чемпионаты

Глава РФС Дюков: потолок зарплат в РПЛ приведёт к оттоку футболистов в другие чемпионаты
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Потолок зарплат я с Дегтярёвым не обсуждал. Он работает в закрытых лигах, где между ними нет конкуренции. Есть НХЛ — топ-лига, которая способна платить высокие зарплаты. КХЛ — вторая лига, но между ними нет конкуренции. Если её нет, полоток зарплат не приводит к перетоку игроков из одной лиги в другую. В футболе есть определённая иерархия: английская, французская, испанская лиги, которые конкурируют между собой за футболистов. И потолок зарплат там не приведёт к хорошему. В плане зарплат РПЛ конкурирует с бельгийской, французской, лигой Саудовской Аравией, например. Потолок зарплат приведёт к оттоку футболистов в другие чемпионаты, и уровень РПЛ станет ниже. Это и не в интересах молодых футболистов, ведь для роста им нужно играть против сильных легионеров», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Глава РФС Дюков оценил октябрьский сбор национальной команды России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android