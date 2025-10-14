Глава РФС Дюков: потолок зарплат в РПЛ приведёт к оттоку футболистов в другие чемпионаты

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Потолок зарплат я с Дегтярёвым не обсуждал. Он работает в закрытых лигах, где между ними нет конкуренции. Есть НХЛ — топ-лига, которая способна платить высокие зарплаты. КХЛ — вторая лига, но между ними нет конкуренции. Если её нет, полоток зарплат не приводит к перетоку игроков из одной лиги в другую. В футболе есть определённая иерархия: английская, французская, испанская лиги, которые конкурируют между собой за футболистов. И потолок зарплат там не приведёт к хорошему. В плане зарплат РПЛ конкурирует с бельгийской, французской, лигой Саудовской Аравией, например. Потолок зарплат приведёт к оттоку футболистов в другие чемпионаты, и уровень РПЛ станет ниже. Это и не в интересах молодых футболистов, ведь для роста им нужно играть против сильных легионеров», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме Глава РФС Дюков оценил октябрьский сбор национальной команды России

Самые титулованные футбольные клубы России: