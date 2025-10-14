Главный тренер сборной Боливии прокомментировал поражение от сборной России
Поделиться
Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас высказался о поражении от сборной России в товарищеском матче, который прошёл на московской «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
Мы сегодня на поле встретились с очень сильным, очень мощным и технически подготовленным соперником. Это был очень сложный матч. Мы сегодня совершили ряд ошибок, российская сборная нас за них наказали. Сборная России хорошо прессинговала. Это очень полезный матч, мы сделаем выводы и поймем, как улучшить нашу игру в преддверии игр с Кореей и Японией. Нам нужно будет хорошо подумать», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:30
-
21:30