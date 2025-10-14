Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главный тренер сборной Боливии прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Боливии прокомментировал поражение от сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас высказался о поражении от сборной России в товарищеском матче, который прошёл на московской «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

Мы сегодня на поле встретились с очень сильным, очень мощным и технически подготовленным соперником. Это был очень сложный матч. Мы сегодня совершили ряд ошибок, российская сборная нас за них наказали. Сборная России хорошо прессинговала. Это очень полезный матч, мы сделаем выводы и поймем, как улучшить нашу игру в преддверии игр с Кореей и Японией. Нам нужно будет хорошо подумать», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новости. Футбол
