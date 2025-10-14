Главный тренер сборной Боливии прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас высказался о поражении от сборной России в товарищеском матче, который прошёл на московской «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Мы сегодня на поле встретились с очень сильным, очень мощным и технически подготовленным соперником. Это был очень сложный матч. Мы сегодня совершили ряд ошибок, российская сборная нас за них наказали. Сборная России хорошо прессинговала. Это очень полезный матч, мы сделаем выводы и поймем, как улучшить нашу игру в преддверии игр с Кореей и Японией. Нам нужно будет хорошо подумать», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.