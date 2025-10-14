Дюков — о ситуации Сперцяна и Ндонга: сам хочу разобраться, что произошло

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации, произошедшей между капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в концовке очного матча команд (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Я сам хочу разобраться, что произошло. Такие моменты не украшают нас футбол, но на данный момент у меня нет информации, чтобы дать оценку. КДК разберется», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Позднее Сперцян записал обращение, в котором ещё раз опроверг обвинения в свой адрес.

