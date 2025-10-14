Созин: мы отстаём от мира как футбольная страна, за победами над Боливией ничего нет

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на победу сборной Бразилии (3:0) в товарищеском матче с командой Боливии, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Футбол наш находится в привилегированном положении. Всё же в него играют во всём мире, и у РФС есть возможность договариваться с другими сборными.

Давайте по пунктам. Первое: институт сборных должен жить. Бан когда-нибудь снимут – и сборная должна быть готова, хоть как-то.

Второе: мы сильно отстаем как футбольная сборная от мира, за крупными победами над Боливией ничего нет. Мы не знаем наш костяк сборной, на что он способен. А из соперников можно выделить разве что Иорданию – они бились с нашей командой.

Третье: играть всё равно надо. Даже если у соперника не оптимальный состав, даже если в соперниках Куба. Народ ходит и радуется – это огромный плюс. Главное ведь – счастливый болельщик? Да, проходные матчи могут надоесть, но они всё равно нужны.

И последнее. Раз уж РФС платит за матчи, было бы идеально, если бы мы играли против основных составов у нашего соперника. Если это будет реально – РФС можно будет сказать огромное спасибо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.