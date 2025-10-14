Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: мы отстаём от мира как футбольная страна, за победами над Боливией ничего нет

Созин: мы отстаём от мира как футбольная страна, за победами над Боливией ничего нет
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на победу сборной Бразилии (3:0) в товарищеском матче с командой Боливии, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Футбол наш находится в привилегированном положении. Всё же в него играют во всём мире, и у РФС есть возможность договариваться с другими сборными.

Давайте по пунктам. Первое: институт сборных должен жить. Бан когда-нибудь снимут – и сборная должна быть готова, хоть как-то.

Второе: мы сильно отстаем как футбольная сборная от мира, за крупными победами над Боливией ничего нет. Мы не знаем наш костяк сборной, на что он способен. А из соперников можно выделить разве что Иорданию – они бились с нашей командой.

Третье: играть всё равно надо. Даже если у соперника не оптимальный состав, даже если в соперниках Куба. Народ ходит и радуется – это огромный плюс. Главное ведь – счастливый болельщик? Да, проходные матчи могут надоесть, но они всё равно нужны.

И последнее. Раз уж РФС платит за матчи, было бы идеально, если бы мы играли против основных составов у нашего соперника. Если это будет реально – РФС можно будет сказать огромное спасибо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android