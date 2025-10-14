Скидки
Президент РФС Дюков высказался об отказе Никиты Хайкина играть за сборную России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение голкипера норвежского клуба «Будё-Глимт» Никиты Хайкина отказаться от российского футбольного гражданства. Ранее сообщалось, что футболист указал в системе FIFA Великобританию.

«Что касается Никиты Хайкина, видел несколько статей в интернете. Пожалуй, всё. Не слышал его заявление. Но если так, это его выбор и решение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

