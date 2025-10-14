Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной России Агкацев — о Боливии: соперник по уровню был хорошим

Вратарь сборной России Агкацев — о Боливии: соперник по уровню был хорошим
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России Станислав Агкацев назвал национальную команду Боливии хорошим соперником. Встреча команд на московской «ВТБ Арене» завершилась победой россиян со счётом 3:0, Агкацев отыграл весь матч.

«Интересная игра. Рад сыграть всю игру за сборную. Не сказал бы, что не было работы сегодня. Я провёл за сборную три игры, и соперник по уровню был хорошим. Боливия хорошо прессинговала, агрессивно», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

Материалы по теме
Главный тренер сборной Боливии прокомментировал поражение от сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android