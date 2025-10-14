Станислав Агкацев: мне было комфортно играть с армейцами в защите и полузащите

Вратарь сборной России Станислав Агкацев отметил, что ему было комфортно играть вместе с футболистами из ЦСКА в товарищеском матче с боливийской национальной командой (3:0).

«Мне было комфортно играть с армейцами в защите и полузащите. Но какая разница, кто из какого клуба. Я отмечу каждого — все хорошо выложились», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.

Материалы по теме Созин: мы отстаём от мира как футбольная страна, за победами над Боливией ничего нет

Как сборная России играет при Карпине: