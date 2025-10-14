Алексей Миранчук — о победе над Боливией: возвращаюсь к себе домой с хорошим настроением
Полузащитник сборной России и клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о победе своей команды в контрольном матче со сборной Боливии (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Какие могут быть ощущения, когда выиграли 3:0 у себя дома в такую погоду? Но люди пришли, поддержали, надеюсь, им понравилось. Самые лучшие ощущения, возвращаюсь к себе домой с хорошим настроением», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В предыдущих четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.
