Алексей Миранчук высказался о разгромной победе сборной России над Боливией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о разгромной победе национальной команды в матче с Боливией (3:0).

«Как и предполагал, Боливия — команда, которая умеет обращаться с мячом, организованная, агрессивная. Поэтому мы как минимум должны были быть готовыми к такой же агрессии и интенсивности, что и показали. Наши качества потом наложились сверху — и мы забили три гола», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.

