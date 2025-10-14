Скидки
22:00 Мск
Алексей Миранчук высказался о разгромной победе сборной России над Боливией

Алексей Миранчук высказался о разгромной победе сборной России над Боливией
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о разгромной победе национальной команды в матче с Боливией (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Как и предполагал, Боливия — команда, которая умеет обращаться с мячом, организованная, агрессивная. Поэтому мы как минимум должны были быть готовыми к такой же агрессии и интенсивности, что и показали. Наши качества потом наложились сверху — и мы забили три гола», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.

