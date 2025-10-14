Станислав Агкацев: хочется, чтобы Матвей Сафонов больше играл в «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о нехватке игрового времени у соотечественника Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«По игровому времени решает тренер «ПСЖ». Как болельщику хочется, чтобы Матвей играл. По возможности смотрю его матчи, если могу», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне во Франции россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал с клубом победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 Сафонов на поле не появлялся.