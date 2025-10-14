Алексей Миранчук: думаю, после первого гола за сборную России Садулаева чуть отпустило
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил, стало ли ему легче после гола нападающего Лечи Садулаева в товарищеском матче с Боливией (3:0). На 18-й минуте Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
— После первого гола Лечи Садулаева стало легче?
— Да, достаточно такой быстрый гол. Думаю, в дальнейшем по его действиям, да, чуть отпустило, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.
Как сборная России играет при Карпине:
