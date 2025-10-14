Алексей Миранчук: думаю, после первого гола за сборную России Садулаева чуть отпустило

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил, стало ли ему легче после гола нападающего Лечи Садулаева в товарищеском матче с Боливией (3:0). На 18-й минуте Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

— После первого гола Лечи Садулаева стало легче?

— Да, достаточно такой быстрый гол. Думаю, в дальнейшем по его действиям, да, чуть отпустило, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

