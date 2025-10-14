Скидки
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук оценил игру сборной России в нападении в матче с Боливией

Алексей Миранчук оценил игру сборной России в нападении в матче с Боливией
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о победе национальной команды над Боливией в товарищеском матче. Встреча прошла на московской «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:0, Миранчук забил гол.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Оценивать игру команды в нападении можно по созданным моментам и забитым голам. Считаю, если адекватно оценивать, положительно, так как всё-таки три гола — немало. И создавали ещё моменты», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

