Алексей Миранчук оценил игру сборной России в нападении в матче с Боливией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о победе национальной команды над Боливией в товарищеском матче. Встреча прошла на московской «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:0, Миранчук забил гол.

«Оценивать игру команды в нападении можно по созданным моментам и забитым голам. Считаю, если адекватно оценивать, положительно, так как всё-таки три гола — немало. И создавали ещё моменты», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).