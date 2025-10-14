Алексей Миранчук — о погоде в матче с Боливией: мне нравится, когда дождик моросит

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о погоде в товарищеском матче с боливийской национальной командой (3:0).
«Погодные условия для всех равны, поэтому тут ничего нельзя сделать. Мне, например, нравится, когда так чуть свежо, дождик моросит, поэтому было приятно играть. Поле хорошее», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.
Как сборная России играет при Карпине:
