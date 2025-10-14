Скидки
22:00 Мск
Валерий Карпин высказался о разгроме Боливии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу команды над сборной Боливии со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

– Оправдались ли ваши ожидания от игры Боливии?

– Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Когда изучали соперника, то, что они пытаются делать в отборочных играх… Они тоже сегодня пытались это делать.

Удалось посмотреть всех игроков? Смоделировали связки?

– Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счётом. При счёте 3:0 не так правильно выполняли задание. Где-то не добегали, где-то опаздывали, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

