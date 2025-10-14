Валерий Карпин высказался о разгроме Боливии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу команды над сборной Боливии со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

– Оправдались ли ваши ожидания от игры Боливии?

– Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Когда изучали соперника, то, что они пытаются делать в отборочных играх… Они тоже сегодня пытались это делать.

– Удалось посмотреть всех игроков? Смоделировали связки?

– Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счётом. При счёте 3:0 не так правильно выполняли задание. Где-то не добегали, где-то опаздывали, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.