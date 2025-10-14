Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук поблагодарил болельщиков сборной России после матча с Боливией

Алексей Миранчук поблагодарил болельщиков сборной России после матча с Боливией
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы своей команды в товарищеском матче со сборной Боливии (3:0) поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Всем болельщикам огромное спасибо что пришли в будний день, не в тёплую погоду. Поэтому было очень приятно играть. Спасибо ещё раз», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру посетили 20 533 болельщика. В предыдущих четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

Материалы по теме
Сборная России разгромила Боливию! Беспроигрышная серия команды Карпина продолжается
Live
Сборная России разгромила Боливию! Беспроигрышная серия команды Карпина продолжается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android