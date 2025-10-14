Алексей Миранчук поблагодарил болельщиков сборной России после матча с Боливией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы своей команды в товарищеском матче со сборной Боливии (3:0) поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

«Всем болельщикам огромное спасибо что пришли в будний день, не в тёплую погоду. Поэтому было очень приятно играть. Спасибо ещё раз», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру посетили 20 533 болельщика. В предыдущих четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.