Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о двух составах сборной России в матчах с Ираном и Боливией

Валерий Карпин высказался о двух составах сборной России в матчах с Ираном и Боливией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о двух разных составах, которые играли в матчах с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Если бы это сочетание играло против Ирана, возможно, было бы лучше. А, возможно, хуже. Сегодня первый тайм — хорошо, второй тайм — похуже. Сравнивать игроков не вижу смысла. Команда выглядела неплохо. С Ираном — тоже хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

