Валерий Карпин высказался о двух составах сборной России в матчах с Ираном и Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о двух разных составах, которые играли в матчах с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

«Если бы это сочетание играло против Ирана, возможно, было бы лучше. А, возможно, хуже. Сегодня первый тайм — хорошо, второй тайм — похуже. Сравнивать игроков не вижу смысла. Команда выглядела неплохо. С Ираном — тоже хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).