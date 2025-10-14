Скидки
Главная Футбол Новости

Миранчук: сборной России было бы тяжело квалифицироваться на ЧМ из Латинской Америки

Миранчук: сборной России было бы тяжело квалифицироваться на ЧМ из Латинской Америки
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук считает, что национальной команде было бы тяжело квалифицироваться на чемпионат мира из Латинской Америки.

— Если бы сборная России выступала в Америке в отборочном турнире с Бразилией и с Уругваем, как бы, на ваш взгляд, смогла бы на равных бороться и квалифицироваться на мировое первенство?

— Было бы очень тяжело. Опять же, мне надо сейчас пофантазировать. Мы все прекрасно знаем, кто в футболе не первый день, что Бразилия, Уругвай, все латиноамериканские команды — очень хорошие с качественными игроками. Поэтому было бы очень непросто, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
