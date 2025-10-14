Миранчук: сборной России было бы тяжело квалифицироваться на ЧМ из Латинской Америки

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук считает, что национальной команде было бы тяжело квалифицироваться на чемпионат мира из Латинской Америки.

— Если бы сборная России выступала в Америке в отборочном турнире с Бразилией и с Уругваем, как бы, на ваш взгляд, смогла бы на равных бороться и квалифицироваться на мировое первенство?

— Было бы очень тяжело. Опять же, мне надо сейчас пофантазировать. Мы все прекрасно знаем, кто в футболе не первый день, что Бразилия, Уругвай, все латиноамериканские команды — очень хорошие с качественными игроками. Поэтому было бы очень непросто, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме Алексей Миранчук: обидно, что мы не можем показать себя в официальных играх

Как сборная России играет при Карпине: