Алексей Миранчук: обидно, что мы не можем показать себя в официальных играх

Полузащитник сборной России и клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, какие эмоции испытывает от продолжительного бана национальной команды на международном уровне.

«Это же наступило не вчера. Это продолжается на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас в данный момент к этому относимся как к какой-то данности. Мы заложники ситуации. Спортсмены, я имею в виду. А так, конечно же, очень обидно, что не можем показать себя в официальных играх. Я прекрасно понимаю. Мы тоже, наверное, как-то расстроены. Если честно, много слов не скажешь. Что здесь можно сказать? Как есть — так есть», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.