Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боксёр Лебедев рассказал о своей кричалке с призывом к «Спартаку» не плакать после дерби

Боксёр Лебедев рассказал о своей кричалке с призывом к «Спартаку» не плакать после дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр, болельщик ЦСКА Денис Лебедев рассказал о кричалке, исполненной им после матча красно-синих со «Спартаком» в 11-м туре Мир РПЛ (3:2). Лебедев посвятил победе армейцев следующие строчки собственного сочинения: «Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!»

«Да, кричалку я придумал. Был с сыном и его другом, они фанаты ЦСКА. Им нравится такое, одинаковые по характеру. А я по одному из двух образований детский педагог. Поэтому так получилось.

Не посмотреть дерби ЦСКА и «Спартака» — это преступление. Это как зарядку сделать, как чайку попить», — приводит слова Лебедева Legalbet.

После 11 туров чемпионата России команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей подопечные Деяна Станковича заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

Материалы по теме
Андрей Мовсесьян считает, что Кисляк и Глебов останутся в ЦСКА до конца сезона

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android