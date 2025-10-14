Боксёр Лебедев рассказал о своей кричалке с призывом к «Спартаку» не плакать после дерби

Российский боксёр, болельщик ЦСКА Денис Лебедев рассказал о кричалке, исполненной им после матча красно-синих со «Спартаком» в 11-м туре Мир РПЛ (3:2). Лебедев посвятил победе армейцев следующие строчки собственного сочинения: «Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!»

«Да, кричалку я придумал. Был с сыном и его другом, они фанаты ЦСКА. Им нравится такое, одинаковые по характеру. А я по одному из двух образований детский педагог. Поэтому так получилось.

Не посмотреть дерби ЦСКА и «Спартака» — это преступление. Это как зарядку сделать, как чайку попить», — приводит слова Лебедева Legalbet.

После 11 туров чемпионата России команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей подопечные Деяна Станковича заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

