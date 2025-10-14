Скидки
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о стиле сборных из Южной Америки

Валерий Карпин высказался о стиле сборных из Южной Америки
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Боливии (3:0) высказался об игровом стиле южноамериканской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

— Впервые под вашим руководством играли с представителем Южной Америки. У них есть свой стиль?
— Конечно, стиль есть, игроки южные, как мы говорили в СССР. С мячом очень хорошо работают, как с Чили и Перу, с кем нам предстоит играть. В игре они это показали. Выходили из обороны за счёт коротких передач, через дриблинг. Поэтому игры в ноябре тоже будут очень интересными и познавательными, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

