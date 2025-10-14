Валерий Карпин высказался о стиле сборных из Южной Америки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с национальной командой Боливии (3:0) высказался об игровом стиле южноамериканской сборной.

— Впервые под вашим руководством играли с представителем Южной Америки. У них есть свой стиль?

— Конечно, стиль есть, игроки южные, как мы говорили в СССР. С мячом очень хорошо работают, как с Чили и Перу, с кем нам предстоит играть. В игре они это показали. Выходили из обороны за счёт коротких передач, через дриблинг. Поэтому игры в ноябре тоже будут очень интересными и познавательными, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.