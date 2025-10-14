Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший игрок сборной России в матче с Боливией

Назван лучший игрок сборной России в матче с Боливией
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча с командой Боливии. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:0, Миранчук вывел команду на поле с капитанской повязкой и забил гол, отыграв весь матч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды тренера Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи со сборными Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    
Материалы по теме
Сборная России разгромила Боливию! Беспроигрышная серия команды Карпина продолжается
Live
Сборная России разгромила Боливию! Беспроигрышная серия команды Карпина продолжается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android