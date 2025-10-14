Назван лучший игрок сборной России в матче с Боливией
Поделиться
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча с командой Боливии. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:0, Миранчук вывел команду на поле с капитанской повязкой и забил гол, отыграв весь матч.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.
В ноябре у команды тренера Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи со сборными Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
Комментарии
- 15 октября 2025
-
00:17
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2025
-
23:58
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:21
-
23:18
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:42