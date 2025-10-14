Назван лучший игрок сборной России в матче с Боливией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча с командой Боливии. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:0, Миранчук вывел команду на поле с капитанской повязкой и забил гол, отыграв весь матч.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды тренера Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи со сборными Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).