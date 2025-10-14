Скидки
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Радимов: не понравилось, что Садулаев и Бевеев в игре с Боливией могли получить удаления

Комментарии

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что защитник сборной России Мингиян Бевеев и полузащитник Лечи Садулаев в товарищеском матче с командой Боливии (3:0) рисковали получить красную карточку.

«Не понравилось, что Садулаев и Бевеев могли получить красные карточки в начале матча. Такие моменты не очень нравятся. В официальных играх это непозволительно, там учитываются все детали», — сказал Радимосв в эфире «Матч ТВ».

В предыдущих четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

