Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Сборная России не проигрывает на своём поле с 2021 года, в 17 матчах забито 56 голов

Сборная России не проигрывает на своём поле с 2021 года. За этот период национальная команда провела 17 матчей дома, в которых забила 56 голов, пропустив два мяча.

Последний раз сборная России уступала сопернику на своём поле в июне 2021 года. Во встрече 1-го тура чемпионата Европы — 2020 команда, на тот момент возглавляемая Станиславом Черчесовым, проиграла Бельгии со счётом 0:3. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».

12 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Перу. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. 15 ноября сборная России сыграет с чилийской национальной командой в Сочи.

Валерий Карпин высказался о стиле сборных из Южной Америки

Как сборная России играет при Карпине:

