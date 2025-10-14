Сборная России впервые в истории обыграла команду из Южной Америки

Сборная России впервые одержала победу над командой из Южной Америки. Сегодня, 14 октября, Россия обыграла Боливию со счётом 3:0, встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

Победа над Боливией стала для России первой над южноамериканскими сборными, с которыми провела в общей сложности 12 матчей. В предыдущих 11 играх с латиноамериканскими командами Россия семь раз проиграла (четыре раза Бразилии, два — Аргентине, один — Уругваю) и четыре раза сыграла вничью (два раза с Бразилией, по одному — с Чили и Уругваем).

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).