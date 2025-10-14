«Зенит» запросил € 15-18 млн у «Крузейро» за Нино, клуб отпугнула цена — Оливейра

«Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Нино. «Васко да Гама» предлагал € 5 млн за трансфер бразильского футболиста, но сине-бело-голубые ответили отказом. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Крузейро» и «Флуминенсе» сделали запросы по Нино, но их отпугнула цена, установленная «Зенитом» на игрока. Подчёркивается, что санкт-петербургский клуб оценивает 28-летнего защитника в € 15-18 млн. При этом сине-бело-голубые не готовы продать футболиста раньше следующего лета.

Нино играет за «Зенит» с января 2024 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

