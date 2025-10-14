Португалия упустила победу над Венгрией в матче отбора ЧМ-2026, Роналду оформил дубль

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча, которая прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась с счётом 2:2.

В составе португальской команды дубль оформил 40-летний Криштиану Роналду, который отличился на 22-й и 45+3-й минутах, забив свои 947-й и 948-й голы в карьере. Форвард установил рекорд по голам в отборочных турниров чемпионатов мира (41 мяч). У венгров отличились Адам Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса набрала 10 очков и возглавляет таблицу группы Е. Венгрия, которую возглавляет Марко Росси, с пятью очками идёт второй.

В следующем туре 13 ноября Португалия отправится в гости к Ирландии, Венгрия в этот же день сыграет на выезде с Арменией.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).