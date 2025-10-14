Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Венгрия, результат матча 14 октября 2025, счет 2:2, отбор к ЧМ-2026

Португалия упустила победу над Венгрией в матче отбора ЧМ-2026, Роналду оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча, которая прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась с счётом 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Ат. Салаи – 8'     1:1 Роналду – 22'     2:1 Роналду – 45+3'     2:2 Собослаи – 90+1'    

В составе португальской команды дубль оформил 40-летний Криштиану Роналду, который отличился на 22-й и 45+3-й минутах, забив свои 947-й и 948-й голы в карьере. Форвард установил рекорд по голам в отборочных турниров чемпионатов мира (41 мяч). У венгров отличились Адам Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса набрала 10 очков и возглавляет таблицу группы Е. Венгрия, которую возглавляет Марко Росси, с пятью очками идёт второй.

В следующем туре 13 ноября Португалия отправится в гости к Ирландии, Венгрия в этот же день сыграет на выезде с Арменией.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Крах звёзд Швеции, муки Германии, шикарная Бельгия и ещё сборная на ЧМ. Главное в отборе
Видео
Крах звёзд Швеции, муки Германии, шикарная Бельгия и ещё сборная на ЧМ. Главное в отборе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android