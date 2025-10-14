Дубль Ретеги помог сборной Италии разгромить Израиль в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Италии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 45+2-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги открыл счёт в игре, забив с пенальти. На 74-й минуте он оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время защитник Джанлука Манчини довёл счёт до разгромного.

В следующем туре квалификации сборная Италии встретится с Молдавией (13 ноября). Израиль также сыграет с Молдавией, но 16 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

