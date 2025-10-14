Скидки
Главная Футбол Новости

Италия — Израиль, результат матча 14 октября 2025, счет 3:0, 8-й тур отбора к ЧМ-2026

Дубль Ретеги помог сборной Италии разгромить Израиль в матче отбора к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Италии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Израиль
1:0 Ретеги – 45+2'     2:0 Ретеги – 74'     3:0 Манчини – 90+3'    

На 45+2-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги открыл счёт в игре, забив с пенальти. На 74-й минуте он оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время защитник Джанлука Манчини довёл счёт до разгромного.

В следующем туре квалификации сборная Италии встретится с Молдавией (13 ноября). Израиль также сыграет с Молдавией, но 16 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Комментарии
