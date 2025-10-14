Сборная Турции разгромила команду Грузии в матче отборочного турнира ЧМ-2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Турции разгромила команду Грузии в матче 4-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча, которая прошла на стадионе «Коджаэли» в Измите, завершилась со счётом 4:1.

В составе турецкой команды дубль оформил Мерих Демирал (22-я и 52-я минуты), по разу отличились Кенан Йылдыз (14) и Юнус Акгюн (35). У Грузии гол забил Георгий Кочорашвили (64).

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы набрала девять очков и идёт второй в таблице группы Е. Грузия, которую возглавляет Вилли Саньоль, с тремя очками идёт третьей в квартете.

В следующем туре 15 ноября Турция примет Болгарию, Грузия в этот же день сыграет дома с Испанией.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).