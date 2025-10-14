Скидки
Сборная Англии — первая европейская команда, вышедшая на чемпионат мира — 2026

Сборная Англии со счётом 5:0 разгромила команду Латвии в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года и стала первой сборной из Европы, вышедшей на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

После шести матчей в отборочной группе К англичане лидируют с 18 очками, одержав победы во всех матчах отборочного цикла к этому моменту. В нынешней квалификации на мировое первенства Англия переиграла Албанию (2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0). В своих оставшихся матчах группы K англичане примут на своём поле Сербию 13 ноября и сыграют в гостях с Албанией 16 ноября.

