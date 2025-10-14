Сборная Англии — первая европейская команда, вышедшая на чемпионат мира — 2026

Сборная Англии со счётом 5:0 разгромила команду Латвии в матче 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года и стала первой сборной из Европы, вышедшей на чемпионат мира — 2026.

После шести матчей в отборочной группе К англичане лидируют с 18 очками, одержав победы во всех матчах отборочного цикла к этому моменту. В нынешней квалификации на мировое первенства Англия переиграла Албанию (2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0). В своих оставшихся матчах группы K англичане примут на своём поле Сербию 13 ноября и сыграют в гостях с Албанией 16 ноября.