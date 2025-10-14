Скидки
Саудовская Аравия — Ирак, результат матча 14 октября 2025, счет 0:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Саудовской Аравии по футболу отобралась на чемпионат мира-2026
Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года после того, как дома сыграла вничью с командой Ирака в матче отборочного турнира к первенству планеты. Встреча группы В, которая прошла в Джидде, завершилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Азия . Группа B (4-й раунд). 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
0 : 0
Ирак

Сборная Саудовской Аравии под руководством Эрве Ренара набрала четыре очка и выиграла группу В. Команда сыграет на чемпионате мира в третий раз подряд. Ирак занял второе место с четырьмя очками и может сыграть в мартовских стыковых матчах. Третьей стала сборная Индонезии (0 очков).

Также сегодня, 14 октября, из азиатского квалификационного турнира на чемпионат мира-2026 отобралась сборная Катара, обыгравшая ОАЭ (2:1).

Сборная Катара по футболу под руководством Лопетеги вышла на ЧМ-2026
