Сборная Саудовской Аравии по футболу отобралась на чемпионат мира-2026

Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года после того, как дома сыграла вничью с командой Ирака в матче отборочного турнира к первенству планеты. Встреча группы В, которая прошла в Джидде, завершилась со счётом 0:0.

Сборная Саудовской Аравии под руководством Эрве Ренара набрала четыре очка и выиграла группу В. Команда сыграет на чемпионате мира в третий раз подряд. Ирак занял второе место с четырьмя очками и может сыграть в мартовских стыковых матчах. Третьей стала сборная Индонезии (0 очков).

Также сегодня, 14 октября, из азиатского квалификационного турнира на чемпионат мира-2026 отобралась сборная Катара, обыгравшая ОАЭ (2:1).