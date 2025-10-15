Кейн установил новый рекорд результативности в сборной Англии

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн забил более одного гола в составе национальной команды в 13-й раз, что является рекордным показателем для «трёх львов». Об этом сообщает аккаунт Opta на своей странице в социальной сети X.

Кейн превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Англии Нэта Лофтхауса (12).

32-летний форвард отметился дублем в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Латвией. В этой игре «три льва» одержали разгромную победу со счётом 5:0. Кейн поразил ворота соперника на 44-й и 45+4-й минутах. Всего в отборе к мировому первенству англичанин забил шесть мячей в шести играх.

Материалы по теме Тренер сборной Англии Тухель рассказал о состоянии Кейна и Уоткинса

Лучший бомбардир в мировом футболе: