Кейн установил новый рекорд результативности в сборной Англии
Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн забил более одного гола в составе национальной команды в 13-й раз, что является рекордным показателем для «трёх львов». Об этом сообщает аккаунт Opta на своей странице в социальной сети X.
Кейн превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Англии Нэта Лофтхауса (12).
32-летний форвард отметился дублем в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Латвией. В этой игре «три льва» одержали разгромную победу со счётом 5:0. Кейн поразил ворота соперника на 44-й и 45+4-й минутах. Всего в отборе к мировому первенству англичанин забил шесть мячей в шести играх.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26' 0:2 Кейн – 44' 0:3 Кейн – 45+4' 0:4 Тонишев – 58' 0:5 Эзе – 86'
