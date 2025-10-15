Скидки
Футбол Новости

Кейн установил новый рекорд результативности в сборной Англии
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн забил более одного гола в составе национальной команды в 13-й раз, что является рекордным показателем для «трёх львов». Об этом сообщает аккаунт Opta на своей странице в социальной сети X.

Кейн превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Англии Нэта Лофтхауса (12).

32-летний форвард отметился дублем в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Латвией. В этой игре «три льва» одержали разгромную победу со счётом 5:0. Кейн поразил ворота соперника на 44-й и 45+4-й минутах. Всего в отборе к мировому первенству англичанин забил шесть мячей в шести играх.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    
