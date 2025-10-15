Баринов поздравлял Сергеева, Карпин возмущался с бровки. Фото победы России над Боливией

14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся товарищеский матч между сборными России и Боливии. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Победу со счётом 3:0 одержали российские футболисты.

Лучшие кадры с матча Россия — Боливия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Лечи Садулаев. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч россиян. После перерыва Иван Сергеев установил окончательный счёт в матче, отличившись на 57-й минуте встречи.