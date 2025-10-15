Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов поздравлял Сергеева, Карпин возмущался с бровки. Фото победы России над Боливией

Баринов поздравлял Сергеева, Карпин возмущался с бровки. Фото победы России над Боливией
Комментарии

14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся товарищеский матч между сборными России и Боливии. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Победу со счётом 3:0 одержали российские футболисты.

Лучшие кадры с матча Россия — Боливия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Лечи Садулаев. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч россиян. После перерыва Иван Сергеев установил окончательный счёт в матче, отличившись на 57-й минуте встречи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android