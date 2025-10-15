Баринов поздравлял Сергеева, Карпин возмущался с бровки. Фото победы России над Боливией
Поделиться
14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся товарищеский матч между сборными России и Боливии. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Победу со счётом 3:0 одержали российские футболисты.
Лучшие кадры с матча Россия — Боливия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Счёт в матче на 18-й минуте открыл Лечи Садулаев. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч россиян. После перерыва Иван Сергеев установил окончательный счёт в матче, отличившись на 57-й минуте встречи.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:03
-
08:59
-
08:50
-
08:31
-
08:30
-
06:47
-
06:02
-
05:38
-
05:23
-
05:11
-
05:05
-
04:24
-
04:15
-
03:56
-
03:30
-
03:28
-
03:10
-
02:54
-
02:46
-
02:28
-
02:19
-
01:59
-
01:44
-
01:43
-
01:21
-
01:00
-
00:52
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:27
-
00:25