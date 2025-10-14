Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 14 октября, календарь, таблица

Сегодня, 14 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 14 октября:

Эстония — Молдавия — 1:1;

Андорра — Сербия — 1:3;

Испания — Болгария — 4:0;

Турция — Грузия — 4:1;

Италия — Израиль — 3:0;

Латвия — Англия — 0:5;

Португалия — Венгрия — 2:2;

Ирландия — Армения — 1:0.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).