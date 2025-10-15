Скидки
Главная Футбол Новости

Кейн — рекордсмен по голам за сборную Англии среди игроков из неанглийского клуба

Кейн — рекордсмен по голам за сборную Англии среди игроков из неанглийского клуба
Комментарии

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству голов, забитых за неё, выступая при этом в неанглийском клубе. 32-летний форвард мюнхенской команды забил 18 таких мячей. Об этом сообщает Squawka.

По данным источника, Кейн превзошёл достижение бывшего нападающего Гари Линекера, забившего 17 голов за период его выступлений в составе «Барселоны» (с 1986 по 1989 год).

Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» летом 2023 года.

32-летний форвард отметился дублем в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Латвией. В этой игре «три льва» одержали разгромную победу со счётом 5:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории английской национальной команды. В 110 матчах во всех турнирах он забил 76 мячей.

