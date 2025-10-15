Кейн — рекордсмен по голам за сборную Англии среди игроков из неанглийского клуба

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству голов, забитых за неё, выступая при этом в неанглийском клубе. 32-летний форвард мюнхенской команды забил 18 таких мячей. Об этом сообщает Squawka.
По данным источника, Кейн превзошёл достижение бывшего нападающего Гари Линекера, забившего 17 голов за период его выступлений в составе «Барселоны» (с 1986 по 1989 год).
Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» летом 2023 года.
32-летний форвард отметился дублем в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Латвией. В этой игре «три льва» одержали разгромную победу со счётом 5:0.
Нападающий является лучшим бомбардиром в истории английской национальной команды. В 110 матчах во всех турнирах он забил 76 мячей.
