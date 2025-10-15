Сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара вышли на чемпионат мира-2026

Сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года после того, как одержали домашние победы в матчах отборочного турнира к первенству планеты. Сенегал во встрече группы В разгромил Мавританию со счётом 4:0, Кот-д'Ивуар победил Кению (3:0) в квартете F.

Сенегал стал первым в группе В, набрав 24 очка, второй стала сборная ДР Конго. Кот-д'Ивуар финишировал на первой строчке в группе F с 26 очками, опередив сборную Габона (25).

Сборные Габона, ДР Конго, Камеруна и Нигерии, занявшие вторые места в группах, проведут мини-турнир, в котором определят одного участника стыковых матчей за право участия в основном этапе ЧМ-2026 от Африки.

К этому моменту на ЧМ-2026 отобрались 28 сборных: Австралии, Парагвая, Колумбии, Эквадора, Бразилии, Уругвая, США, Марокко, Мексики, Туниса, Египта, Канады, Алжира, Японии, Ганы, Кабо-Верде, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Иордании, Южной Кореи, ЮАР, Катара, Саудовской Аравии, Англии, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Всего на ЧМ-2026 выступят 48 команд.