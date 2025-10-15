Скидки
Главная Футбол Новости

Сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара вышли на чемпионат мира-2026

Сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года после того, как одержали домашние победы в матчах отборочного турнира к первенству планеты. Сенегал во встрече группы В разгромил Мавританию со счётом 4:0, Кот-д'Ивуар победил Кению (3:0) в квартете F.

ЧМ-2026 — Африка . Группа B. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
4 : 0
Мавритания
1:0 Мане – 45+2'     2:0 Мане – 49'     3:0 Ндиайе – 65'     4:0 Диалло – 86'    
ЧМ-2026 — Африка . Группа F. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
3 : 0
Кения
1:0 Кессье – 7'     2:0 Диоманд – 54'     3:0 Диалло – 85'    

Сенегал стал первым в группе В, набрав 24 очка, второй стала сборная ДР Конго. Кот-д'Ивуар финишировал на первой строчке в группе F с 26 очками, опередив сборную Габона (25).

Сборные Габона, ДР Конго, Камеруна и Нигерии, занявшие вторые места в группах, проведут мини-турнир, в котором определят одного участника стыковых матчей за право участия в основном этапе ЧМ-2026 от Африки.

К этому моменту на ЧМ-2026 отобрались 28 сборных: Австралии, Парагвая, Колумбии, Эквадора, Бразилии, Уругвая, США, Марокко, Мексики, Туниса, Египта, Канады, Алжира, Японии, Ганы, Кабо-Верде, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Иордании, Южной Кореи, ЮАР, Катара, Саудовской Аравии, Англии, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Всего на ЧМ-2026 выступят 48 команд.

