Генич оценил игру сборной России в матче с Боливией
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Боливией. В этой встрече российская национальная команда одержала разгромную победу со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Хорошая игра сборной России. Все довольны. И соперник интересный был», — написал Генич в своём телеграм-канале.
На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.
