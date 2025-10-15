Генич оценил игру сборной России в матче с Боливией

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Боливией. В этой встрече российская национальная команда одержала разгромную победу со счётом 3:0.

«Хорошая игра сборной России. Все довольны. И соперник интересный был», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.

Материалы по теме Валерий Карпин высказался о разгроме Боливии

Как сборная России играет при Карпине: