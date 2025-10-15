Одноклубник Миранчука объявил о завершении карьеры в 41 год

41-летний вратарь «Атланта Юнайтед» Брэд Гузан в социально сети объявил, что завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона МЛС.

Команда, за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, проведёт заключительный матч регулярного сезона с «Ди-Си Юнайтед» 19 октября. В плей-офф клуб не сыграет.

«21 год — это долгий срок. До сих пор помню, как впервые вышел на поле — тогда я был ещё мальчишкой из Чикаго, сразу понял, что эта игра для меня. С того момента жил мечтой на каждой тренировке, в каждой игре, каждый день.

Но сегодня, когда готовлюсь повесить перчатки, убрать футболку и в последний раз почистить бутсы, знаю, что это путешествие было не только для меня, оно всегда было для людей, которые шли рядом со мной. Так что спасибо всем», — написал Гузан.

В этом сезоне Гузан провёл 27 матчей за «Атланту», в которых дважды сыграл «на ноль» и пропустил 54 мяча.

Американский голкипер начал карьеру в 2004 году, провёл 64 матча за сборную США. Он выступал в Англии за «Астон Виллу», «Халл Сити» и «Мидлсбро», в США — за «Чикаго Файр Премьер» и «Чивас».