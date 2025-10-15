Скидки
Англия вышла на ЧМ восьмой раз подряд — это её самая длинная серия в истории

Комментарии

Англия квалифицировалась на чемпионат мира восьмой раз подряд (с 1998 года), пролонгировав самую длинную серию в своей истории. Об этом сообщает Opta.

Английская национальная команда не квалифицировалась на мировое первенство по футболу в 1994 году.

Лучший результат «трёх львов» на чемпионатах мира (с 1998 года) — четвёртое место на данном турнире в 2018 году, который проходил в России. На последнем ЧМ-2022 сборная Англии покинула соревнование на стадии четвертьфинала.

Английская национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года после победы в матче отбора с Латвией. В этой игре подопечные Томаса Тухеля одержали разгромную победу со счётом 5:0.

