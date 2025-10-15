Баринов высказался о разгромной победе сборной России над Боливией

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над командой Боливии в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 3:0, Баринов отыграл весь матч и отметился голевой передачей.

«Думаю, что игра болельщикам понравилась. В целом всё получалось, наверное. Прессинг и голы хорошие забивали. Думаю, и нам понравилось, и болельщикам. В каждой игре хочется самому забить. Но не получилось сегодня. Главное, что выиграли и хорошо завершили этот сбор.

Боливия – хорошая команда (улыбается), не боится играть в футбол, [отдавать] передачи, моментами пытается играть в прессинг. Хорошего уровня команда, не зря они Бразилию обыграли (смеётся)», — сказал Баринов пресс-службе сборной России.