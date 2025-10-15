Скидки
Баринов высказался о разгромной победе сборной России над Боливией

Баринов высказался о разгромной победе сборной России над Боливией
Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над командой Боливии в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 3:0, Баринов отыграл весь матч и отметился голевой передачей.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Думаю, что игра болельщикам понравилась. В целом всё получалось, наверное. Прессинг и голы хорошие забивали. Думаю, и нам понравилось, и болельщикам. В каждой игре хочется самому забить. Но не получилось сегодня. Главное, что выиграли и хорошо завершили этот сбор.

Боливия – хорошая команда (улыбается), не боится играть в футбол, [отдавать] передачи, моментами пытается играть в прессинг. Хорошего уровня команда, не зря они Бразилию обыграли (смеётся)», — сказал Баринов пресс-службе сборной России.

