Стали известны все участники чемпионата мира — 2026 от Африки, вышедшие напрямую

Определены все африканские сборные, напрямую вышедшие на чемпионат мира — 2026. К этому числу относятся Сенегал, Кабо-Верде, Марокко, Алжир, ЮАР, Египет, Гана, Тунис и Кот-д'Ивуар.

Напрямую на мировое первенство вышли девять победителей групп. В стыковых матчах сыграют Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия.

Чемпионат мира 2026 года состоится в Канаде, США и Мексике. Турнир начнётся 11 июня, финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Участники соревнования будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первое и второе место в своих квартетах, а также восемь лучших команд, занявших третье место.