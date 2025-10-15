Испания продлила беспроигрышную серию до 29 матчей и повторила рекорд команды дель Боске
Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 29 игр (без учёта товарищеских матчей), разгромив болгарскую национальную команду во встрече квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года (4:0). В этих встречах «Фурия Роха» одержала 24 победы и пять раз сыграла вничью.
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Болгария
1:0 Мерино – 35' 2:0 Мерино – 57' 3:0 Чернев – 79' 4:0 Оярсабаль – 90+2'
По данным Opta, аналогичный результат из 29 матчей без поражений сборная Испании продемонстрировала в 2010-2013 годах, когда её возглавлял Висенте дель Боске.
Под руководством дель Боске «Фурия Роха» выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.
С января 2023 года испанскую национальную команду тренирует Луис де ла Фуэнте. С ним Испания победила на Евро-2024.
