Испания продлила беспроигрышную серию до 29 матчей и повторила рекорд команды дель Боске

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 29 игр (без учёта товарищеских матчей), разгромив болгарскую национальную команду во встрече квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года (4:0). В этих встречах «Фурия Роха» одержала 24 победы и пять раз сыграла вничью.

По данным Opta, аналогичный результат из 29 матчей без поражений сборная Испании продемонстрировала в 2010-2013 годах, когда её возглавлял Висенте дель Боске.

Под руководством дель Боске «Фурия Роха» выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.

С января 2023 года испанскую национальную команду тренирует Луис де ла Фуэнте. С ним Испания победила на Евро-2024.

