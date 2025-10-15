Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания продлила беспроигрышную серию до 29 матчей и повторила рекорд команды дель Боске

Испания продлила беспроигрышную серию до 29 матчей и повторила рекорд команды дель Боске
Комментарии

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 29 игр (без учёта товарищеских матчей), разгромив болгарскую национальную команду во встрече квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года (4:0). В этих встречах «Фурия Роха» одержала 24 победы и пять раз сыграла вничью.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Болгария
1:0 Мерино – 35'     2:0 Мерино – 57'     3:0 Чернев – 79'     4:0 Оярсабаль – 90+2'    

По данным Opta, аналогичный результат из 29 матчей без поражений сборная Испании продемонстрировала в 2010-2013 годах, когда её возглавлял Висенте дель Боске.

Под руководством дель Боске «Фурия Роха» выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.

С января 2023 года испанскую национальную команду тренирует Луис де ла Фуэнте. С ним Испания победила на Евро-2024.

Материалы по теме
«Барселона» сообщила, что Ферран Торрес перегрузил мышцы бедра в сборной Испании

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android