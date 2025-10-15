Агкацев сделал публикацию после победы сборной России в матче с Боливией
Поделиться
Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после товарищеского матча национальной команды с Боливией. В этой встрече подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0, Агкацев отыграл весь матч.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Очень рад выйти в стартовом составе сборной и отыграть «на ноль» в домашнем матче. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Агкацев.
Вратарь «Краснодара» дебютировал в составе российской национальной команды в товарищеском матче с Брунеем (11:0), который состоялся 15 ноября 2024 года. Агкацев вышел на поле во втором тайме. Всего за сборную России 23-летний футболист провёл три матча, в которых ни разу не пропустил.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 15 октября 2025
-
01:44
-
01:43
-
01:21
-
01:00
-
00:52
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:27
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2025
-
23:58
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:21
-
23:18
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:57