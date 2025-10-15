Агкацев сделал публикацию после победы сборной России в матче с Боливией

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после товарищеского матча национальной команды с Боливией. В этой встрече подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0, Агкацев отыграл весь матч.

«Очень рад выйти в стартовом составе сборной и отыграть «на ноль» в домашнем матче. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Агкацев.

Вратарь «Краснодара» дебютировал в составе российской национальной команды в товарищеском матче с Брунеем (11:0), который состоялся 15 ноября 2024 года. Агкацев вышел на поле во втором тайме. Всего за сборную России 23-летний футболист провёл три матча, в которых ни разу не пропустил.

