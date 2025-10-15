Скидки
Агкацев сделал публикацию после победы сборной России в матче с Боливией

Агкацев сделал публикацию после победы сборной России в матче с Боливией
Комментарии

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после товарищеского матча национальной команды с Боливией. В этой встрече подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0, Агкацев отыграл весь матч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Очень рад выйти в стартовом составе сборной и отыграть «на ноль» в домашнем матче. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Агкацев.

Вратарь «Краснодара» дебютировал в составе российской национальной команды в товарищеском матче с Брунеем (11:0), который состоялся 15 ноября 2024 года. Агкацев вышел на поле во втором тайме. Всего за сборную России 23-летний футболист провёл три матча, в которых ни разу не пропустил.

Станислав Агкацев: хочется, чтобы Матвей Сафонов больше играл в «ПСЖ»

Как сборная России играет при Карпине:

