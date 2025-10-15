Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер готов возглавить сборную Швеции

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер готов возглавить сборную Швеции
Комментарии

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил о готовности возглавить сборную Швеции, которая не смогла выйти на чемпионат мира — 2026.

«Я открыт для всех вариантов, если я могу помочь. Работа в качестве главного тренера сборной Швеции — просто фантастика. Мне нравится Швеция. Я люблю эту страну и её футбол. Я многим обязан шведскому футболу. Для меня это стало бы великолепным вариантом», — сказал Поттер в интервью для Fotbollskanalen.

Ранее главным тренером сборной Швеции был Йон Даль Томассон, покинувший свой пост после невыхода команды на чемпионат мира — 2026. Грэм Поттер с 2011 по 2018 год возглавлял шведский «Эстерсунд», с которым брал Кубок страны.

Материалы по теме
Крах звёзд Швеции, муки Германии, шикарная Бельгия и ещё сборная на ЧМ. Главное в отборе
Видео
Крах звёзд Швеции, муки Германии, шикарная Бельгия и ещё сборная на ЧМ. Главное в отборе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android