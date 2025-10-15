Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер готов возглавить сборную Швеции

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил о готовности возглавить сборную Швеции, которая не смогла выйти на чемпионат мира — 2026.

«Я открыт для всех вариантов, если я могу помочь. Работа в качестве главного тренера сборной Швеции — просто фантастика. Мне нравится Швеция. Я люблю эту страну и её футбол. Я многим обязан шведскому футболу. Для меня это стало бы великолепным вариантом», — сказал Поттер в интервью для Fotbollskanalen.

Ранее главным тренером сборной Швеции был Йон Даль Томассон, покинувший свой пост после невыхода команды на чемпионат мира — 2026. Грэм Поттер с 2011 по 2018 год возглавлял шведский «Эстерсунд», с которым брал Кубок страны.