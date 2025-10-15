Гришин объяснил, почему не считает Сафонова основным вратарём сборной России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о том, кто из российских вратарей должен быть основным в сборной, а также объяснил своё решение.

«Для меня основной вратарь сборной — это Агкацев. Он уже второй сезон играет на высоком уровне, а Сафонов, хоть и игрок «ПСЖ», но не получает должной практики во французском клубе. Я бы сделал Станислава основным голкипером национальной команды», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне во Франции россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал с клубом победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 Сафонов на поле не появлялся. Агкацев в минувшем сезоне стал чемпионом РПЛ в составе «Краснодара». В нынешней кампании Станислав сыграл в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив девять мячей и в шести встречах «на ноль».