Видеообзор разгромной победы России в товарищеском матче с Боливией

Вечером 14 октября завершился товарищеский матч между сборной России и национальной командой Боливии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Видеообзор матча Россия — Боливия:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте».

На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч хозяев поля. На 57-й минуте Иван Сергеев забил третий мяч россиян.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.