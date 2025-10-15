Криштиану Роналду отреагировал на ничью Португалии с Венгрией в отборе к ЧМ-2026

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на результат домашнего отборочного матча УЕФА к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венгрии. Игра завершилась вничью со счётом 2:2, Роналду отметился дублем, который позволил ему установить новый мировой рекорд по количеству голов в квалификациях к ЧМ за карьеру.

«Мы всё ближе и ближе к нашей цели! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в социальных сетях.

За два тура до окончания отборочного турнира Португалия лидирует в отборочной группе F, набрав 10 очков в четырёх матчах, ближайший преследователь Венгрия отстаёт на пять очков. Победитель группы получает прямую путёвку на мундиаль, сборная со второго места продолжит борьбу в стыковых матчах.

