Криштиану Роналду отреагировал на ничью Португалии с Венгрией в отборе к ЧМ-2026
40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на результат домашнего отборочного матча УЕФА к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венгрии. Игра завершилась вничью со счётом 2:2, Роналду отметился дублем, который позволил ему установить новый мировой рекорд по количеству голов в квалификациях к ЧМ за карьеру.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Ат. Салаи – 8'     1:1 Роналду – 22'     2:1 Роналду – 45+3'     2:2 Собослаи – 90+1'    

«Мы всё ближе и ближе к нашей цели! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в социальных сетях.

За два тура до окончания отборочного турнира Португалия лидирует в отборочной группе F, набрав 10 очков в четырёх матчах, ближайший преследователь Венгрия отстаёт на пять очков. Победитель группы получает прямую путёвку на мундиаль, сборная со второго места продолжит борьбу в стыковых матчах.

Новости. Футбол
