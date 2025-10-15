Скидки
Радимов объяснил роль матча со сборной России для футболистов Боливии

Радимов объяснил роль матча со сборной России для футболистов Боливии
Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о роли товарищеского матча со сборной России для национальной команды Боливии. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Сборная Боливии сильна на своём поле, они там даже бразильцев обыгрывают. Но там стадион на (высоте) четырёх тысяч метров над уровнем моря. Это не самая мотивированная сборная, потому что на чемпионат мира они напрямую не отобрались, поэтому для них это просто товарищеский матч. Это не самая сильная сборная.

С другой стороны, все игроки латиноамериканских сборных хорошо владеют мячом. И для боливийских футболистов такие матчи, как игра с Россией, — это витрина продать себя в какой‑то клуб и получить хороший контракт. Российские клубы тоже не исключение в данном случае», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч сборная России проведёт с национальной командой Перу 12 ноября.

