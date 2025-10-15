Шалимов оценил игру Алексея Миранчука в матче со сборной Боливии
Поделиться
Бывший главный тренер «Факела» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал игру атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в матче с национальной командой Боливии. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Миранчук играл правого нападающего, но часто смещался в середину. Он мастер, классный игрок. Если мы говорим именно про эту позицию, то Глушенков выглядит немного интереснее. Алексей провёл хороший матч, но нам нужно пытаться сравнить два состава, которые сыграли в двух встречах», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, следующий матч сборная России проведёт с национальной командой Перу 12 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
03:10
-
02:54
-
02:46
-
02:28
-
02:19
-
01:59
-
01:44
-
01:43
-
01:21
-
01:00
-
00:52
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:27
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2025
-
23:58
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:21
-
23:18
-
23:09