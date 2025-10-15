Шалимов оценил игру Алексея Миранчука в матче со сборной Боливии

Бывший главный тренер «Факела» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал игру атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в матче с национальной командой Боливии. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.

«Миранчук играл правого нападающего, но часто смещался в середину. Он мастер, классный игрок. Если мы говорим именно про эту позицию, то Глушенков выглядит немного интереснее. Алексей провёл хороший матч, но нам нужно пытаться сравнить два состава, которые сыграли в двух встречах», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч сборная России проведёт с национальной командой Перу 12 ноября.